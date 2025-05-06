Бессмертный полк в небе: вертолеты России чтят летчиков-героев

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех в честь 80-летия Победы впервые провел всероссийскую акцию «Бессмертный полк в небе». В разных уголках страны, от Дальнего Востока до Крайнего Севера, в небо поднялись вертолеты с портретами летчиков Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено холдингом «Вертолеты России».

В акции приняли участие пилоты на 15 вертолетах: двенадцати Ми-8, двух Ми-38 и одном Ми-26, самом большом вертолете в мире. На их бортах в небо вновь взмыли 26 героев военных лет. Акция прошла в Магадане, Улан-Удэ, Казани, Архангельске, Нарьян-Маре, а также в Подмосковье, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

«Главная идея проекта состояла в том, чтобы почтить память летчиков-героев Великой Отечественной войны и снова вернуть их в свою стихию — небо. Образы прославленных героев воздушных боев и операций вновь пронеслись среди облаков. Символично, что вертолеты выпущены на предприятиях, которые в 1941–1945 годах поставляли самолеты на фронт. Казанский вертолетный завод был крупнейшим производителем самолетов По-2, а Улан-Удэнский авиационный завод изготавливал фронтовые истребители Ла-5 и Ла-7. Акция связала настоящее с прошлым, показав подвиги фронтовиков и тружеников тыла», — отметили в холдинге «Вертолеты России».