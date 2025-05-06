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Губернатор Вологодской области призывает «Северсталь» зарыть топор войны

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил компании «Северсталь» вернуться к конструктивному диалогу и «зарыть топор войны». В интервью РБК он выразил надежду на восстановление партнерских отношений, подчеркнув, что текущий конфликт не должен затягиваться и превращаться в противостояние «в духе Бивиса и Баттхеда».

Филимонов заявил, что область открыта к сотрудничеству и готова работать на благо вологжан, а не только ради извлечения прибыли. Он подчеркнул намерение строить отношения с бизнесом конструктивно и отметил, что не оставит без внимания слова и действия, противоречащие логике партнерства.

Конфликт между губернатором и «Северсталью» обострился в 2024 году. В ноябре Филимонов предложил оппоненту сразиться на татами, чтобы выяснить, кто ведет здоровый образ жизни. В ответ миллиардер заявил, что у него конфликта с губернатором нет.

Одной из причин конфликта стал отказ компании «Свеза», связанной с «Северсталью», от реализации второй очереди инвестиционного проекта по глубокой переработке древесины в регионе. Губернатор выразил недовольство тем, что компания не будет создавать рабочие места и платить налоги, но при этом хочет оставить лес в своем распоряжении.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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