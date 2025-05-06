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Иркутяне выбрали самую скучную профессию — охранник возглавил антирейтинг

Проведенный службой SuperJob открытый опрос выявил рейтинг наиболее занудных профессий, согласно мнению жителей Иркутска. Наиболее скучной работой иркутяне признали профессию охранника (17% голосов), следом идут бухгалтер (8%) и сторож (6%). Четвертое место занял продавец (5%), а замыкают пятерку вахтеры (4%).

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Большинство участников опроса отметили скуку офисных сотрудников (4%), работников библиотек, дворников и архивариусов (по 2%). Отдельно респонденты упомянули такие занятия, как гардеробная служба, депутатская должность, оператор на конвейере, методолог, переводчик, программист и фасовщик.

Любопытно, что значительная доля респондентов убеждена, что скука возникает тогда, когда человек занимается нелюбимым делом (6%). Некоторые участники вовсе заявили, что понятие «скучная профессия» субъективно и зависит от отношения работника к своему труду (15%).

Среди полов преобладают различия в восприятии: мужчины чаще жалуются на рабочие обязанности охранников и представителей офисов, в то время как женщин раздражают должности продавцов и бухгалтеров. Интересно отметить, что именно женщины склонны считать, что скучных профессий вообще не существует (21% против 10% мужчин).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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