Число мошеннических звонков выросло почти в два раза в Иркутской области

Цифровая экосистема МТС и сервис «Защитник» проанализировали мошенническую активность в первом квартале 2025 года. За три месяца в Иркутской области заблокировано более 12 млн спам-звонков – это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым активным для мошенников месяцем в Приангарье стал март: тогда было зафиксировано 4,3 млн попыток обмана. Самый «спокойный» месяц – февраль, с 3,7 млн звонков. Для сравнения, в феврале 2024 года количество подобных вызовов составляло 2,2 млн.

Основные схемы обмана остались прежними: чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций или предлагали пройти опросы. Максимальное количество спам-звонков на одного пользователя Иркутской области превысило 6,5 тыс. раз, а суммарная продолжительность заблокированных разговоров достигла почти 2,8 млн минут.