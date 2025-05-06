Трамп знает виновных: кто стоит за подрывом «Северных потоков»?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону известно, кто стоит за подрывом трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", и что нет необходимости проводить отдельное расследование. Американский лидер отверг обвинения в адрес России, подчеркнув, что многие уже знают, кто совершил этот акт, сообщает ТАСС.

"Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Он отвечал на вопрос о том, рассматривает ли возможность отдать распоряжение о начале в США расследования подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Трамп также подтвердил, что, как и ранее, отвергает утверждения тех, кто обвинял в произошедшем Россию. "Да, можете в это поверить. Они (обвинявшие Москву лица - прим. ТАСС) говорили, что его подорвала Россия", - с усмешкой сказал глава американской администрации, когда ему напомнили, что некоторые "ястребы" в США и другие лица пытались обвинять Москву.