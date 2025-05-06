Перекрытие улиц в Иркутске 9 мая: маршруты объезда и ограничения

9 мая в центре Иркутска будет временно перекрыто движение транспорта в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

С 6:00 до 23:00 закрытыми для проезда будут улицы Ленина, Сухэ-Батора и площадь графа Сперанского. В это же время состоится шествие «Бессмертный полк России», для которого с 6:00 до 13:00 будут перекрыты улицы Декабрьских Событий, Нижняя Набережная и Рабочая.

Парковка личного транспорта будет запрещена в радиусе 500 метров от мест перекрытия, и водителей просят заранее планировать маршруты объезда. РКТЦ «Фортуна» предоставит бесплатную парковку на весь день. Также будет закрыт для движения транспорта Глазковский мост на время салюта.

На территориях празднования и во время шествия будет действовать пропускной режим. Запрещен вход с велосипедами, самокатами, скутерами, животными и воздушными шарами. Использование квадрокоптеров возможно только с разрешением.