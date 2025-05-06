Новости

9 мая 2025: Бессмертный полк, парад, салют, план мероприятий
Опубликована программа празднования 9 мая в Иркутске
Перекрытие улиц в Иркутске 9 мая: маршруты объезда и ограничения
Будет ли салют в честь 9 Мая в Иркутске в 2025 году
Все материалы сюжета

Перекрытие улиц в Иркутске 9 мая: маршруты объезда и ограничения

9 мая в центре Иркутска будет временно перекрыто движение транспорта в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте также:

Опубликована программа празднования 9 мая в Иркутске
6 мая 2025
Бессмертный полк в небе: вертолеты России чтят летчиков-героев
6 мая 2025

С 6:00 до 23:00 закрытыми для проезда будут улицы Ленина, Сухэ-Батора и площадь графа Сперанского. В это же время состоится шествие «Бессмертный полк России», для которого с 6:00 до 13:00 будут перекрыты улицы Декабрьских Событий, Нижняя Набережная и Рабочая.

Парковка личного транспорта будет запрещена в радиусе 500 метров от мест перекрытия, и водителей просят заранее планировать маршруты объезда. РКТЦ «Фортуна» предоставит бесплатную парковку на весь день. Также будет закрыт для движения транспорта Глазковский мост на время салюта.

На территориях празднования и во время шествия будет действовать пропускной режим. Запрещен вход с велосипедами, самокатами, скутерами, животными и воздушными шарами. Использование квадрокоптеров возможно только с разрешением.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "9 мая 2025: Бессмертный полк, парад, салют, план мероприятий":
Все материалы сюжета (10)


Реклама на сайте

Альфа-Конфа 2025
«Люди, способные в 6 утра выйти на спорт, могут многое»
Меняем правила: как прошла Альфа-Конфа в Иркутске
Альфа-Конфа: В Иркутске прошло масштабное мероприятие для бизнеса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес