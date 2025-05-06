Доходность от сдачи квартиры в Иркутске в мае 2025 года сократилась до 5,7%

В среднем по стране, аренда квартир приносит втрое меньше дохода, чем банковские вклады. Данные исследования приводит «Циан Аналитика».

Доходность от сдачи однокомнатных квартир в крупных городах России в мае 2025 года составила в среднем 6,3% годовых, что в 3 раза ниже ставок по банковским депозитам (10-20%). Лидерами по доходности стали Хабаровск и Новокузнецк (8-9%), а аутсайдерами – Севастополь (4,2%), Казань (4,6%) и Владивосток (4,7%).

Доходность квартиры в Иркутске снизилась в мае до 5,7%. При стоимости «однушки» в 6 млн рублей, ежемесячная ставка аренды – 28,1 тыс. рублей.

Хотя арендные ставки за год выросли на 12,8%, а стоимость жилья – на 6,5%, реальная доходность аренды оказывается еще ниже из-за дополнительных расходов на ремонт, коммунальные платежи и налоги. В Москве и Санкт-Петербурге показатели доходности составили 5,7% и 5,3% соответственно, что значительно уступает банковским предложениям при ключевой ставке ЦБ в 21%.

«В новых условиях покупка квартиры уже не воспринимается как инструмент приумножения средств. Сейчас инвесторы-рантье, которые сдают свои квартиры в долгосрочную аренду в крупных городах РФ, могут рассчитывать в среднем на доходность в 6,3%, в то время как ставки по банковским вкладам на срок 1-3 года достигают 20%, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан Аналитики». – При снижении ключевой ставки часть держателей депозитов вновь выйдут на рынок недвижимости, однако не с целью «заработать», а чтобы сохранить свои сбережения в самом надежном, предсказуемом и понятном активе».