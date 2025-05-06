Цены на квартиры в Иркутске: элитное жилье дешевеет, типовое дорожает

Цены на жилье в Иркутске в первом квартале 2025 года выросли на 1,5%, сообщает Иркутскстат.

Средняя стоимость недвижимости на первичном рынке составила 142 371 рубль за квадратный метр, увеличившись на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Квартиры улучшенного качества подорожали на 1,8%, среднего качества — на 1,2%, а элитные квартиры подешевели на 0,3%.

На вторичном рынке также наблюдается рост цен на 1,5%, средняя стоимость составила 111 056 рублей за квадратный метр. Типовые квартиры подорожали на 3,1%, низкого качества — на 2,6%, в то время как элитные квартиры снизились в цене на 17,8%, а улучшенного качества — на 2,3%.

В Иркутске цены на жилье выше средних по региону: новостройки — 152 051 рубль, вторичное жилье — 122 911 рублей за квадратный метр.

Среди регионов Сибири Иркутская область выделяется высокими ценами на недвижимость. Цена новых квартир выше только в Республике Алтай (167,6 тыс. руб. за кв. м). По стоимости вторичного жилья Иркутская область уступает только Республике Алтай, Тыве и Новосибирской области.