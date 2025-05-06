Настоящий отдых россиянина: реальность и мечта отличаются втрое!

Средний российский отпуск обходится гражданам примерно в 52 тысячи рублей в неделю, тогда как мечта о семидневном идеальном отдыхе оценивается в 190 тысяч рублей. Согласно исследованию SuperJob, реальные расходы россиян на недельный отпуск увеличились на 4% по сравнению с предыдущим годом, а средняя сумма, необходимая для осуществления идеальной поездки, выросла на целых 9%.

Однако многие россияне вынуждены ограничивать себя: каждый четвёртый участник опроса признался, что вовсе не сможет отправиться отдыхать в ближайшие месяцы. Интересно отметить, что женщины планируют отпуск немного экономичнее мужчин: средняя сумма бюджета отдыха у дам ниже — около 49 тысяч рублей, мужчины же готовы потратить чуть больше — порядка 56 тысяч.

Очевидно, что географическое положение играет роль в формировании представлений об отпуске. Жители столицы чаще всего отправляются в путешествие, потратив 70 тысяч рублей на одного члена семьи. Второе место занимают красноярцы с расходами около 68 тысяч, третье — екатеринбуржцы с показателем в 67 тысяч рублей.

Относительно желания организовать роскошный отпуск мечты лидируют опять-таки Москва и Красноярск с планами отдохнуть за 220 тысяч рублей. Далее следуют Казань (210 тысяч), Екатеринбург, Петербург и Ростов-на-Дону (все три города указали цифру в 200 тысяч рублей).