Новости

9 мая 2025: Бессмертный полк, парад, салют, план мероприятий
Опубликована программа празднования 9 мая в Иркутске
Перекрытие улиц в Иркутске 9 мая: маршруты объезда и ограничения
Будет ли салют в честь 9 Мая в Иркутске в 2025 году
Все материалы сюжета

Настоящий отдых россиянина: реальность и мечта отличаются втрое!

Средний российский отпуск обходится гражданам примерно в 52 тысячи рублей в неделю, тогда как мечта о семидневном идеальном отдыхе оценивается в 190 тысяч рублей. Согласно исследованию SuperJob, реальные расходы россиян на недельный отпуск увеличились на 4% по сравнению с предыдущим годом, а средняя сумма, необходимая для осуществления идеальной поездки, выросла на целых 9%.

Читайте также:

У мошенников начался горячий туристический сезон
6 мая 2025
Открылся регулярный рейс Иркутск – Пекин
30 апреля 2025

Однако многие россияне вынуждены ограничивать себя: каждый четвёртый участник опроса признался, что вовсе не сможет отправиться отдыхать в ближайшие месяцы. Интересно отметить, что женщины планируют отпуск немного экономичнее мужчин: средняя сумма бюджета отдыха у дам ниже — около 49 тысяч рублей, мужчины же готовы потратить чуть больше — порядка 56 тысяч.

Очевидно, что географическое положение играет роль в формировании представлений об отпуске. Жители столицы чаще всего отправляются в путешествие, потратив 70 тысяч рублей на одного члена семьи. Второе место занимают красноярцы с расходами около 68 тысяч, третье — екатеринбуржцы с показателем в 67 тысяч рублей.

Относительно желания организовать роскошный отпуск мечты лидируют опять-таки Москва и Красноярск с планами отдохнуть за 220 тысяч рублей. Далее следуют Казань (210 тысяч), Екатеринбург, Петербург и Ростов-на-Дону (все три города указали цифру в 200 тысяч рублей).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Туризм 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1669)


Реклама на сайте

Альфа-Конфа 2025
«Люди, способные в 6 утра выйти на спорт, могут многое»
Меняем правила: как прошла Альфа-Конфа в Иркутске
Альфа-Конфа: В Иркутске прошло масштабное мероприятие для бизнеса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес