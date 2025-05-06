Опубликована программа празднования 9 мая в Иркутске

Администрация Ирктска представила подробную программу торжественного празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Областной центр приготовил для горожан насыщенную культурную программу, включающую традиционный военный парад, шествие акции «Бессмертный полк», большой праздничный концерт и яркий фейерверк.
Торжества развернутся одновременно на различных площадях и улицах города:
— площадь Сперанского,
— сквер имени Кирова,
— площадь возле памятника императору Александру III,
— территория драматического театра,
— бульвар Гагарина,
— остров Юность.