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9 мая 2025: Бессмертный полк, парад, салют, план мероприятий
Опубликована программа празднования 9 мая в Иркутске
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Опубликована программа празднования 9 мая в Иркутске

Администрация Ирктска представила подробную программу торжественного празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Областной центр приготовил для горожан насыщенную культурную программу, включающую традиционный военный парад, шествие акции «Бессмертный полк», большой праздничный концерт и яркий фейерверк.

Торжества развернутся одновременно на различных площадях и улицах города:

— площадь Сперанского,
— сквер имени Кирова,
— площадь возле памятника императору Александру III,
— территория драматического театра,
— бульвар Гагарина,
— остров Юность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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