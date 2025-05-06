Девятерых военнослужащих из Иркутской области спасли из украинского плена

Сегодня 205 российских военнослужащих вернули с подконтрольной киевскому режиму территории. Среди них есть жители Приангарья, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Из плена вызволили девятерых жителей Саянска, Карлука, Мальты, Еланцов, Усть-Илимска и Шелехова. Сейчас люди находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками.

Позже они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.

Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ.