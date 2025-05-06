Общественный транспорт 9 мая в Иркутске будет работать до полуночи

В связи с празднованием Дня Победы работу общественного транспорта в Иркутске продлят до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, маршруты движения автобусов и троллейбусов будут изменены.

С 6:00 до 23:00:

Автобусы № 9, 15, 27, 32, 81 при следовании от Маратовского кольца в центр города после улицы Рабочей поедут по Франк-Каменецкого, Карла Маркса. Остановку «Институт зрения» исключат.

Троллейбусы № 3 после улицы Ленина проследуют по Сухэ-Батора, Свердлова. Исключат остановки «Цирк», «Улица Декабрьских Событий», «Фортуна», «Улица Некрасова».

С 7:00 до 23:00:

Автобусы № 3, 16, 23, 61р, 80 при следовании из центра города в сторону Глазковского моста после улицы Ленина направят по Канадзавы, Марата, Чкалова. При движении от Глазковского моста в центр после Чкалова транспорт поедет по Mapaтa, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» временно исключат.

Автобусы № 14, 28р, 30, 37, 65, 66 при движении в центр города после улицы Чкалова поедут по Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам; из центра в сторону Глазковского моста после Карла Маркса – по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Улица Сухэ-Батора» исключат. Будет введена остановка «Художественный музей» (из центра).

Автобусы № 8 при следовании из микрорайона Зеленого после улицы Рабочей поедут по Франк-Каменецкого, Карла Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова; от Ново-Иркутской ТЭЦ в центр после улицы Чкалова – по Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочей. Исключат остановки «Институт зрения», «Площадь графа Сперанского», «Цирк», «Улица Декабрьских Событий». Будут введены дополнительные остановки «Художественный музей», «Филармония», «Центральный рынок», «Завод имени Куйбышева» (в центр).

Автобусы № 67 при движении из микрорайона Топкинского после улицы Рабочей проследуют по Франк-Каменецкого, Карла Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова; из микрорайона Первомайский – после улицы Чкалова по Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочей. Остановки «Институт зрения» (в обоих направлениях), «Площадь графа Сперанского», «Сквер имени Кирова» исключат.

Автобусы № 48 при следовании от Маратовского кольца в центр после Рабочей поедут по улицам Франк-Каменецкого, Карла Маркса, Ленина, Дзержинского; из центра – после Дзержинского отправятся по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочей. При следовании в центр города остановка «Художественный музей» будет исключена. Остановку «Центральный рынок» перенесут с Чехова на Дзержинского на место существующей остановки автобусных маршрутов № 15, 27, 32. При движении из центра исключат остановки «Улица Пролетарская», «Улица Сухэ-Батора», «Цирк», «Улица Декабрьских Событий».

Автобусы № 7к, 90 при следовании из центра в сторону Глазковского моста после Ленина поедут по Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановку «Площадь графа Сперанского» временно исключат.

Автобусы № 56 при движении из микрорайона Солнечного после Байкальской проследуют по Тимирязева, Литвинова, Дзержинского, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочей. Из Радищева в центр транспорт после Рабочей поедет по Франк-Каменецкого, Карла Маркса, Ленина. При следовании в центр исключат остановки «Улица Ленина», «Художественный музей», «Площадь графа Сперанского»; в центр – остановки «Сквер имени Кирова», «Художественный музей». Остановку «Центральный рынок» перенесут с Софьи Перовской на Байкальскую на место существующей остановки автобусных маршрутов № 2, 10т, 16с.

Автобусы № 6, 29, 33, 39 при движении от Глазковского моста в центр после Чкалова отправятся по Марата, Свердлова, Ленина. Из центра после Богдана Хмельницкого поедут по Карла Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Улица Сухэ-Батора» исключат. Будет введена остановка «Художественный музей» (из центра).

Автобусы № 74 при следовании в центр после Чкалова поедут по Марата, Свердлова, Ленина. Остановку «Сквер имени Кирова» временно исключат.

Автобусы № 12, 16к при движении из центра в сторону Байкальской после Ленина поедут по Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина. Остановки «Сквер имени Кирова», «Площадь графа Сперанского» временно исключат.

Автобусы № 13, 31 при следовании от Маратовского кольца в центр после Рабочей отправятся по Франк-Каменецкого, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Дзержинского, Октябрьской Революции. В обратном направлении – после улицы Октябрьской Революции по Тимирязева, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочей. Остановки «Институт зрения», «Улица Пролетарская», «Улица Сухэ-Батора», «Цирк», «Улица Декабрьских Событий» исключат. Будут введены остановки «Автовокзал», «Музей Декабристов», «Завод имени Куйбышева».

С 21:00 транспорт будет отправляться со следующих остановочных пунктов:

троллейбусы № 3, 4, 7, 8 – с улицы Свердлова;

трамваи № 1, 3, 4, 5, 6 – от железнодорожного вокзала и центрального рынка;

автобусы № 3, 4, 4к, 6, 8, 9, 14, 16к, 22, 23, 27, 28р, 30, 32, 33, 83 – с улиц Сурикова, Рабочая, Российская.

Пункт отправления автобусов № 3, 6, 8, 14, 23, 28р, 30, 33 будет расположен на правой стороне улицы Сурикова (от переулка Гершевича в направлении Глазковского моста). Автобусы № 4к, 9, 27, 32 начнут движение с правой стороны Рабочей от остановки «Фортуна» в направлении Маратовского кольца. Остановка автобусов № 4, 16к, 22, 83 определена на правой стороне улицы Российской (от Степана Разина до Марата).