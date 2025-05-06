Новости

9 мая 2025: Бессмертный полк, парад, салют, план мероприятий
Общественный транспорт 9 мая в Иркутске будет работать до полуночи
Опубликована программа празднования 9 мая в Иркутске
Перекрытие улиц в Иркутске 9 мая: маршруты объезда и ограничения
Все материалы сюжета

Кругобайкальскую железную дорогу закрыли для туристов из-за медведей

В Иркутской области закрыли популярный туристический маршрут «Кругобайкальская железная дорога». Такие меры связаны с медведями, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

«Поводом для беспокойства стали останки изюбря. Их обнаружили на 124-м километре железной дороги. Испорченная туша привлекла медведя, он охраняет свою «добычу» от других претендентов, за которых может принять и человека», – пояснили в организации.

Там также добавили, что переместить тушу подальше в лес невозможно: она разложилась. Выдача разрешений на посещение КБЖД прервана с 6 мая.

Читайте также:

У мошенников начался горячий туристический сезон
6 мая 2025
Настоящий отдых россиянина: реальность и мечта отличаются втрое!
6 мая 2025

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Альфа-Конфа 2025
«Люди, способные в 6 утра выйти на спорт, могут многое»
Меняем правила: как прошла Альфа-Конфа в Иркутске
Альфа-Конфа: В Иркутске прошло масштабное мероприятие для бизнеса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес