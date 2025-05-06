Кругобайкальскую железную дорогу закрыли для туристов из-за медведей

В Иркутской области закрыли популярный туристический маршрут «Кругобайкальская железная дорога». Такие меры связаны с медведями, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

«Поводом для беспокойства стали останки изюбря. Их обнаружили на 124-м километре железной дороги. Испорченная туша привлекла медведя, он охраняет свою «добычу» от других претендентов, за которых может принять и человека», – пояснили в организации.

Там также добавили, что переместить тушу подальше в лес невозможно: она разложилась. Выдача разрешений на посещение КБЖД прервана с 6 мая.