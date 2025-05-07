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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 мая: 8 459,1797 руб/1 г золота и 84,2500/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 8 459,1797 руб.
  • 1 грамм серебра - 84,2500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 527,5801 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 483,3201 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 99,1804 р. (1,16%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9900 р. (1,16%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,6300 р. (1,16%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,1199 р. (1,16%).

/ Сибирское Информационное Агентство /


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