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Эскалация конфликта: Пакистан и Индия на грани войны

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал атаку Индии актом войны, после того как Минобороны Пакистана сообщило о ракетных ударах по приграничным городам. Шариф заявил, что Пакистан уже дал "решительный ответ" на действия Нью-Дели, сообщает РБК.

В ночь на 7 мая армия Индии объявила о проведении операции «Синдур», нацеленной «против террористической инфраструктуры в Пакистане». В Министерстве обороны Индии заявили, что из Пакистана «планировались и направлялись террористические атаки на Индию». По словам пакистанского премьера, индийские удары затронули пять населенных пунктов, включая города Бахвалпур, Котли и Музаффарабад.

В результате ударов по Котли и Восточному Ахмадпуру погибли два человека и 12 получили ранения, утверждают в Пакистане. Пакистан также закрыл свое воздушное пространство на 48 часов и нанес ответный удар по индийским приграничным территориям в Кашмире, поразив штаб бригады индийской армии.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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