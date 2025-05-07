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Трамп критикует исключение России из G8: глупое решение

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение об исключении России из «Группы восьми» (G8), назвав его «глупым», но отметил, что сейчас не лучшее время для возвращения России в группу. Он выразил мнение, что если бы Россия осталась в G8, нынешнего конфликта могло бы не быть, сообщает газета "Ведомости".

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Трамп вспомнил, что Россия была частью G8 до исключения, инициированного при президентстве Обамы, и назвал это решение ошибочным. Он подчеркнул, что взаимодействие в таком формате позволяет лучше понимать друг друга.

На вопрос о возможности возвращения России в G7, Трамп ответил, что сейчас не подходящий момент для этого, указав на упущенный шанс из-за неверных решений.

Во время общения с журналистами, в присутствии президента ФИФА Джанни Инфантино, Трамп признался, что не знал о отстранении России от соревнований ФИФА. Инфантино выразил надежду на возвращение России в мировую футбольную организацию, когда наступит мир.

Группа G7 включает ведущие экономические державы: США, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Канаду и Японию. До 2014 года в нее входила Россия, но была исключена после присоединения Крыма.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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