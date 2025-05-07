Дорогая ипотека заморозила рост цен на вторичное жилье в Москве

Цены на вторичное жилье в Москве фактически перестали расти из-за дорогой ипотеки, а покупательская активность может еще больше снизиться в связи с майскими праздниками и началом отпускного сезона.

По данным компании «Инком-недвижимость», средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке Москвы в апреле составила 284 500 рублей, что на 0,4% больше, чем в предыдущем месяце, и на 0,6% больше, чем год назад. В «Циане» средняя цена составила 370 700 рублей за квадратный метр, увеличившись на 1,1% с марта и на 4,1% за год. «Яндекс недвижимость» сообщает о медианной цене 459 000 рублей за квадратный метр, что на 0,9% больше, чем в марте, и на 7,1% больше, чем год назад, сообщает газета "Ведомости".

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что реальная стоимость жилья снижается, учитывая инфляцию. Главной причиной стагнации на рынке готовых квартир остается дорогая ипотека, которая сдерживает спрос. Большинство сделок проводится за наличные, но таких покупателей немного. В результате предложение накапливается, и некоторые собственники снижают цены.

Вторичный рынок начнет дорожать только при снижении ключевой ставки и удешевлении жилищных кредитов, считает директор направления «вторичный рынок» «Инком-недвижимости» Сергей Шлома. Однако эксперты прогнозируют, что стагнация усилится в ближайшие месяцы из-за снижения покупательской активности. Несмотря на это, продажи вторичного жилья пока растут: в Москве в первом квартале зарегистрировано 33 909 сделок, что на 12,4% больше, чем в прошлом году. Это связано с низкой базой начала 2024 года и переориентацией покупателей новостроек на более дешевую вторичную недвижимость.