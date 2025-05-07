Райффайзенбанк в России: генератор прибыли для австрийской группы

Российский Райффайзенбанк, дочерняя компания австрийской банковской группы Raiffeisenbank International (RBI), продолжает генерировать значительную часть прибыли холдинга, несмотря на ускоренное сворачивание бизнеса в России.

В первом квартале 2025 года российское подразделение увеличило прибыль на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 425 млн евро (38,1 млрд руб. по курсу ЦБ на 31 марта). Это составляет 55,7% от общей прибыли RBI за квартал, которая составила 763 млн евро (68,4 млрд руб.), согласно отчетности группы, сообщает газета "Ведомости".



RBI связывает такие результаты с рекомендацией Европейского центрального банка (ЕЦБ) размещать всю избыточную ликвидность в Банке России под 21%. Высокий процентный доход по депозитам в ЦБ и политика нулевой процентной ставки для клиентов обеспечивают 70% чистого процентного дохода Райффайзенбанка.