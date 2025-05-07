На Парад Победы в Москве приедут Си Цзиньпин и лидеры 29 стран

На параде Победы в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ожидается прибытие лидеров 29 стран. Среди них председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам. Президент России Владимир Путин проведет более 15 двусторонних переговоров с 7 по 10 мая, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передаёт газета "Ведомости".

На параде будут присутствовать лидеры таких стран, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и других. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены на высоком уровне. Также в мероприятиях примут участие генеральные секретари международных организаций, главы дипломатических представительств и руководители оборонных ведомств 34 государств. На параде будут присутствовать ветераны из ряда зарубежных стран, включая Израиль и США.

Главным гостем станет председатель КНР Си Цзиньпин, который посетит Россию с официальным визитом. Владимир Путин проведет с ним переговоры 8 мая, после чего будут подписаны совместные заявления и межправительственные документы. Лидеры обсудят ключевые вопросы стратегического взаимодействия, включая конфликт на Украине и газопровод «Сила Сибири – 2».