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Сельхозпроизводители Иркутской области могут получить до 10 млн рублей на агротуризм

В прошлом году средства получило звероводческое хозяйство «Большереченское» на создание парка отдыха «Соболиный двор».

Минсельхоз России объявил о старте приема заявок на гранты для развития сельского туризма в 2026 году. Участниками конкурса могут стать малые и микропредприятия агропромышленного комплекса, работающие на сельских территориях более года.

Размер государственной поддержки составит от 3 до 10 млн рублей.

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Полученные средства можно направить на строительство и обустройство туристических объектов, создание развлекательной инфраструктуры и приобретение специального оборудования. Для участия необходимо подготовить пакет документов, включая видеопрезентацию проекта и рекомендации местных властей.

В прошлом году грант в 10 млн рублей получило звероводческое хозяйство «Большереченское» на создание парка отдыха «Соболиный двор» у Байкала. Заявки принимаются в министерстве сельского хозяйства региона до 21 мая 2025 года. Подробная информация доступна на официальном сайте ведомства.

Документацию на участие в конкурсе необходимо направлять в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 21 мая 2025 года включительно. Подробнее о гранте и условиях участия в отборе по ссылке. Дополнительная информация по телефону 8 (3952) 28-67-34.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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