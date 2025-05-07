Новости

9 мая 2025: Бессмертный полк, парад, салют, план мероприятий
Общественный транспорт 9 мая в Иркутске будет работать до полуночи
Опубликована программа празднования 9 мая в Иркутске
Перекрытие улиц в Иркутске 9 мая: маршруты объезда и ограничения
Все материалы сюжета

Реставрация за 210 млн: в Иркутске обновят «Особняк Бутиных»

В Иркутске планируется реставрация «Особняка Бутиных», объекта культурного наследия, расположенного по адресу пер. Хасановский, 1, лит. А. Как сообщает RosTender.info, для выбора исполнителя работ объявлен открытый конкурс, заявки на участие в котором принимаются до 21 мая.

Особняк, построенный в 1883–1886 годах, представляет собой рубленое одноэтажное здание с антресолью и подвалом. В настоящее время пользователь здания — «Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского». 

Проект реставрации включает восстановление фасадов и утраченных элементов, таких как металлическая «корона» по периметру купола над парадным входом и металлический гребень по коньку двускатной крыши. Завершение работ планируется к 30 июня 2026 года, а их стоимость составит 210 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Альфа-Конфа 2025
«Люди, способные в 6 утра выйти на спорт, могут многое»
Меняем правила: как прошла Альфа-Конфа в Иркутске
Альфа-Конфа: В Иркутске прошло масштабное мероприятие для бизнеса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес