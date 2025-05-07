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Врачи и рабочие возглавили рейтинг самых дефицитных профессий в Иркутской области

Нормой считается – 4,0 резюме на вакансию. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Аналитики выявили 15 наиболее востребованных профессий в регионе, где на одну вакансию приходится менее трех резюме. Лидерами стали врачи с соотношением 1 резюме на вакансию при медианной зарплате 85,3 тыс. рублей. За ними следуют зоотехники (1:1) и рабочие специальности – токари, фрезеровщики (1:1,6) с зарплатами до 106,4 тыс. рублей.

Самые высокие доходы предлагают машинистам (184,3 тыс. рублей), инженерам ПНР (169,9 тыс. рублей) и риелторам (152,6 тыс. рублей). При этом дворники и мерчандайзеры, несмотря на дефицит, получают предложения ниже рынка – 35,6 тыс. и 43 тыс. рублей соответственно. Средняя зарплата по региону составляет 70 тыс. рублей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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