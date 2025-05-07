ИНК поддержала Всероссийскую донорскую акцию в честь 80-летия Победы

Иркутская нефтяная компания (ИНК) присоединилась ко Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акция направлена на привлечение людей к донорству крови и костного мозга, а также на сохранение памяти о подвиге доноров военных лет. Участниками стали 85 сотрудников компании. Восемь человек впервые стали донорами, шестеро вошли в Федеральный регистр доноров костного мозга. Всего было собрано 38 литров цельной крови.

Компания поддерживает программу корпоративного донорства крови и клеток костного мозга с 2017 г. в рамках стратегии «Здоровая компания». Подобные мероприятия в ИНК проходят совместно с Иркутской станцией переливания крови на постоянной основе несколько раз в год.

Так, за последние три года прошли 8 акций, в результате которых состоялись более 548 донаций. Всего к Федеральному регистру доноров костного мозга присоединились 174 сотрудника, четверо из них уже спасли жизни людей .

АО «ИНК-Капитал» в 2024 г. заключило трехстороннее соглашение с Кировским научно-исследовательским институтом гематологии и переливания крови ФМБА и Иркутской областной станцией переливания крови для дальнейшего развития донорства костного мозга в регионе.