К текущему утру стало известно следующее: цены на газ для европейских потребителей обновили исторический максимум, минфин РФ готовит бюджет на ближайшие три года с учетом экономической ситуации, названы плюсы антироссийских санкций для РФ, а в Иркутской области закрывают популярные турмаршруты. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Рекордные цены на газ

Средняя цена газа для бытовых потребителей в ЕС во второй половине 2024 года стала рекордной за все время наблюдений. Самые высокие цены для домохозяйств в указанный период наблюдались в Швеции, Нидерландах и Италии. Самыми низкими они были в Венгрии, Хорватии и Румынии.

Бюджет на три года

Министерство финансов России будет готовить бюджет на следующий трехлетний период с учетом событий в мировой экономике. «Будем смотреть за ходом развития тех турбуленций, которые сегодня мы видим в тарифной политике и ограничениях тарифообразования, которые сегодня существуют в мировой экономике, как они скажутся на динамике мировой экономики, как будет развиваться ситуация во внутренней экономике», – отметил глава министерства Антон Силуанов и подчеркнул, что учитывать будут и обстановку внутри страны.

Плюсы антироссийских санкций

Президент Вольного экономического общества России, профессор экономики Сергей Бодрунов выступил с заявлением о плюсах санкций для РФ. По его словам, страна адаптировалась к таким условиям, сделав упор на развитие внутри государства. Антироссийские санкции, отмечает эксперт, не оправдали расчетов их инициаторов, поспособствовав наращиванию технологического потенциала РФ и выходу на новые рынки.

Освобождение из плена

205 российских военнослужащих вернули с подконтрольной киевскому режиму территории. Среди них есть жители Приангарья из Саянска, Карлука, Мальты, Еланцов, Усть-Илимска и Шелехова. Сейчас люди находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками. Позже они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.

Медведи на Байкале

В Иркутской области закрыли популярный туристический маршрут «Кругобайкальская железная дорога». Такие меры связаны с медведями, которых привлекают останки изюбря на 124-м километре железной дороги: они охраняют добычу, потому пока посещение маршрута является небезопасным.