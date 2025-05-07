Бизнесмена уличили в торговле контрафактом в Приангарье: ущерб оценили в полмиллиона рублей

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту продажи контрафактных товаров. Фигурантом стал местный предприниматель, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В одном из магазинов Иркутска осуществлялась розничная торговля одеждой, маркированной товарными знаками известных брендов. Разрешительные документы на использование средств индивидуализации у продавца отсутствовали», – говорится в сообщении.

Правообладателям нанесен ущерб более 550 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное использование товарного знака», ведется расследование.