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Администрация Братска задолжала работникам образования 15 млн рублей

В Братске выявили задолженность перед работниками местных учреждений образования. Деньги задолжала местная администрация, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, в 2024 году сотрудники школ и детских садов Падунского и Правобережного районов города обратились в орган местного самоуправления с заявлениями о предоставлении им компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно, как жителям местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

«Вопреки требованиям закона городской администрацией оплачена лишь часть расходов, в связи с чем перед 389 работниками образовалась задолженность на общую сумму свыше 15 млн рублей. На этом основании прокуратура внесла мэру Братска представление», – говорится в сообщении.

После прокурорского вмешательства задолженность перед работниками образовательных учреждений была погашена.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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