Туристку эвакуировали с пика Черского в Иркутской области

39-летняя жительница Улан-Удэ пострадала в Слюдянском районе Иркутской на пике Черского. Потребовалась эвакуация, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

По данным ведомства, женщина травмировала ногу во время спуска с горы, в результате чего ей пришлось обратиться за помощью к спасателям. Пострадавшую обнаружили в районе метеостанции, где оказали первую помощь и эвакуировали в Слюдянку, передав врачам скорой.

По данным МЧС, в межсезонье из-за изменчивой погоды и слякоти вероятность получить травмы возрастает. Кроме того, жителям напоминают про необходимость даже для однодневных туров специального снаряжения, экипировки и соответствующей физической подготовки.