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Расписание четырех рейсов изменили в Иркутске из-за ограничений в Москве

Из-за ограничений на перелеты, введенных в московских аэропортах, в Иркутске изменилось расписание нескольких рейсов. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла в столице Приангарья.

В частности, прилет рейса S73017 из Домодедово ожидается в 14:00, SU1562 из Шереметьево – в 15:10. Вылет рейса S73018 в Домодедово перенесен на 15:30, SU1563 в Шереметьево – на 16:50.

Напомним, сегодня московские аэропорты временно не отправляли и не принимали рейсы. Такие меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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