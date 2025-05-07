Минстрой предложил закупать для капремонта только российские и белорусские лифты

Таким решением власти намерены обеспечить заказами отечественные заводы. Об этом пишет газета «Известия».

Власти планируют изменить правила закупок лифтового оборудования для капитального ремонта жилых домов, предусмотрев участие только российских и белорусских производителей. Соответствующий проект постановления правительства разработан Минстроем для поддержки отечественных заводов, которые сейчас загружены лишь наполовину.

Согласно документу, право участвовать в тендерах получат исключительно производители лифтов, их официальные дилеры или дочерние компании. Это позволит исключить посредников и повысить загрузку российских предприятий, выпускающих до 65 тыс. лифтов в год. Обслуживание оборудования также будет доверяться только уполномоченным организациям производителей, что поможет бороться с недобросовестными подрядчиками.

Эксперты отмечают, что реформа может столкнуться с трудностями – производителям придется создавать монтажные подразделения в регионах, что способно привести к росту затрат и срыву сроков. В рамках программы капремонта до 2030 года планируется заменить 110 тыс. лифтов по всей стране.