Российский певец Николай Басков побывал на Байкале

Народный артист России Николай Басков прилетел в Иркутскую область на кастинг для проекта «Ну-ка все вместе!»: мероприятие состоялось во дворце спорта «Труд». В связи с задержкой рейса в столицу и высвободившимся временем знаменитости удалось посетить поселок Листвянка на Байкале – соответствующие видеозаписи опубликованы в соцсетях певца.

Фото: соцсети Николая Баскова

«Так как сегодня наш самолет не вылетел, мы все приехали на Байкал – посмотрите, какая красота! Мы находимся в Листвянке. Прямо [тут есть] пляж – можно открывать уже сезон, колесо обозрения, гостиница... Сейчас пойдем на рыбный рынок, что-нибудь купим местного, такого вкусненького», – комментирует Басков видеообзор.

Фото: соцсети Николая Баскова

Певец успел насладиться красотами озера и запастись местными продуктами. Посетив рыбный рынок, Николай Басков воскликнул, что не бывал в подобных местах уже давно, и остался доволен представленным ассортиментом, отметив, что хочет «купить все».

Также команде удалось заглянуть в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», экскурсию по которому провел лично директор учреждения Владимир Тихонов.