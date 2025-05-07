Иркутский вуз получил грант на подготовку продвинутых IT-разработчиков

Подготовка высококвалифицированных IT-разработчиков стартует в российских вузах, которым на эти цели выделили гранты. В числе получателей средств – вуз из Иркутска, следует из данных Минцифры РФ.

Образовательные учреждения определили в рамках конкурса. Всего заявки на участие в отборе подавали 50 вузов, победителями из них стали 26, в том числе Иркутский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Омский государственный технический университет, Новосибирский государственный технический университет и другие. Средства направят в 13 российских регионов.

Обучение начнется уже в этом году и будет включать обязательные практики, стажировки и работу над реальными ИТ-кейсами. Партнерами станут известные крупные российские компании.

Проект поможет до конца 2030 года подготовить не менее 3,5 тысячи продвинутых ИТ-разработчиков.