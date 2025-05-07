Европарламент готов поддержать полный запрет на российский газ с 2027 года

Спотовые закупки газа могут запретить уже до конца 2025 года. Об этом пишет газета «Известия».

Еврокомиссия предложила поэтапный отказ от российских энергоносителей, включая полное прекращение импорта трубопроводного газа и СПГ по действующим контрактам с 2027 года. Согласно плану, спотовые закупки российского газа могут запретить уже до конца 2025 года, а новые контракты на поставку урана и ядерного топлива перестанут утверждаться.

Инициатива, которую планируют представить в июне, скорее всего, получит поддержку ключевых фракций Европарламента, включая Европейскую народную партию и «Зеленых». Однако Венгрия и Словакия уже выразили решительный протест, называя такие меры экономически невыгодными. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о разрушительных последствиях для всей европейской экономики.

За последние три года импорт российского газа в ЕС сократился более чем втрое – с 150 млрд до 51,7 млрд кубометров. Эксперты предупреждают, что полный отказ приведет к росту цен на энергоносители и может спровоцировать рецессию в Германии и других странах. Основными бенефициарами могут стать США, которые уже обеспечивают 45% европейского импорта СПГ.