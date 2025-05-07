«Бессмертный полк» пройдет в семи городах Иркутской области

К ранее заявленным добавились еще пять территорий.

В Иркутской области акция «Бессмертный полк» 9 мая состоится в семи муниципалитетах: Иркутске, Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске и Нижнеудинском районе. Главное шествие пройдет в областном центре, где колонна начнет движение в 10:00 от памятника Якову Похабову и пройдет по центральным улицам до площади Сперанского.

Организаторы предупредили о мерах безопасности: запрещены велосипеды, самокаты, алкоголь, крупногабаритные предметы и тара объемом более 0,5 литра. Праздничная программа в Иркутске включает выступления детских коллективов, концерт Губернаторского симфонического оркестра с артистами из Луганска, а также различные мероприятия в скверах и на площадях города. Завершит День Победы праздничный салют в 22:00 на Нижней Набережной.