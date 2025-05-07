Выдачи ипотек и автокредитов выросли на 11% в марте

Тем не менее, это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные приводит ВТБ.

В апреле банки предоставили россиянам около 275 млрд рублей на покупку недвижимости и еще порядка 114 млрд – на приобретение авто. Эти результаты на 11% выше итогов марта, но на 40% и 45% соответственно меньше, чем в апреле 2024 года.

В целом с начала года общий объем продаж ипотеки составил порядка 870 млрд рублей, что на 42% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Главной движущей силой рынка жилищного кредитования остается государственная поддержка: ее доля в апреле, по оценкам ВТБ, составила 83% от общего объема выдач.

Семейная ипотека остается самой востребованной льготной программой, на нее в прошлом месяце пришлось 75% от всех продаж.

Сам ВТБ в апреле провел около 5 тыс. ипотечных сделок на 26 млрд рублей – это примерно на четверть по числу и объему превышает результат марта. Средний размер кредита составил почти 5,3 млн рублей, на 7% больше, чем в прошлогоднем апреле. Всего за 4 месяца россияне получили в банке около 20,7 тыс. жилищных кредитов более чем на 106 млрд рублей. В годовом выражении выдачи ипотеки в банке существенно снизились, как и в целом на рынке.

Жители Сибири в апреле получили в банке 730 жилищных кредитов на 3,2 млрд рублей, что в полтора раза по количеству и на 37% по объему больше, чем в предыдущем месяце. Всего с января по апрель сибиряки оформили в ВТБ более 2,5 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 11,3 млрд рублей.

На рынке автокредитования, по оценкам ВТБ, объем продаж по итогам января-апреля составил около 385 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза ниже результата за аналогичный период 2024 года. С учетом развития господдержки и субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков сейчас сосредоточен на рынке новых машин.

Например, в ВТБ доля сделок на первичном рынке по итогам апреля составила более 60%, подавляющее число кредитов (98%) заемщики оформили на авто китайских и российских брендов. Всего за четыре месяца года клиенты провели в банке 40,8 тыс. сделок по покупке легковых машин общим объемом более 39 млрд рублей. Из них, 3,4 тысячи автомобилей на 3,1 млрд рублей приобрели жители Сибирского федерального округа. Как и на рынке, по сравнению с январем-апрелем 2024 года выдачи автокредитов в ВТБ существенно снизились.

«Апрельский рост продаж залоговых кредитов не должен вводить в заблуждение. Несмотря на оживление, розничный кредитный рынок остается под давлением макроэкономических факторов. Без существенного снижения ставок и изменения риск-политики регулятора, говорить о переломе тренда преждевременно. Поэтому всем участникам рынка по-прежнему важно сохранять финансовую предусмотрительность», – прокомментировал руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.