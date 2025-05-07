30 картин маленьких пациентов представили на выставке «Глаза в глаза» в Иркутской

Профессиональные художники провели мастер-классы по рисованию для пациентов Иркутской областной детской клинической больницы. В этом году темой для художественного творчества стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Чтобы погрузить юных художников в атмосферу сороковых годов, они вместе с персоналом учреждения, старшими наставниками посмотрели короткометражный фильм «Тыловики». В нем рассказывается о людях, которые жили и трудились в тылу.

«Возможно, кто-то из сегодняшних ребятишек однажды станет знаменитым художником. Именно поэтому мы глубоко признательны Сберу за поддержку талантов детей, открывающую путь к воплощению мечтаний в реальность. Детские полотна, полные искренней радости творчества, выполняют особую миссию – напоминают взрослым о ценности детства, вдохновляют и дарят надежду на светлое будущее нашей страны, потому что будущее поколения знают и помнят про Великую Победу», – Юрий Козлов, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы.

Творческий проект «Глаза в глаза» проводиться в ИОДКБ третий год подряд. В этом году выставку впервые сделали цифровой. Все работы показали на большом экране. Юных художников наградили памятными подарками.

«Я с волнением в сердце ждала, какие будут работы. И результат оказался невероятным, потому что на некоторые картины я смотрела и у меня прямо слезы наворачивались на глаза. Это говорит о том, что наши дети настолько эмоционально они показали через творчество свое отношение к нашей великой победе», – Юлия Кальвина, Управляющий иркутским отделением байкальского банка Сбербанка.