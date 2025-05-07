Продажи автомобилей в России продолжают падать

По данным аналитического агентства Автостат, в апреле текущего года в России было продано всего 102 107 новых легковых автомобилей, что на 25,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Лидерами рынка остаются отечественная марка Lada и китайские бренды, такие как Haval, Chery, Geely и Changan.

Структура продаж

- Lada сохранила лидерство, продав 28 486 автомобилей, что составило около четверти общего объема продаж.

- Второе место занял бренд Haval, чьи автомобили были приобретены 12 925 раз.

- Третье место заняла компания Chery, зафиксировав продажу 10 855 машин.

- Четвертое место занимает китайский производитель Geely с результатом 6664 автомобиля.

- Пятое место принадлежит бренду Changan, сумевшему продать 4621 автомобиль.

Общее снижение продаж наблюдается и за первый квартал 2025 года: с начала года в стране было зарегистрировано лишь 349 тысяч сделок купли-продажи новых легковых автомобилей, что на 25,4% ниже уровня первого квартала 2024 года.