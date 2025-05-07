Форум «Ключевой элемент» соберёт в Иркутске ведущих российских экспертов в области бизнеса

На официальном сайте форума «Ключевой элемент», который состоится 13–14 мая в Иркутске, опубликована подробная деловая программа. В рамках мероприятия запланировано свыше 14 тематических выступлений экспертов и предпринимателей. Центральная тема форума — фундаментальные принципы развития бизнеса в современных реалиях.

Участники форума охватят широкий спектр актуальных вопросов — от запуска стартапов до создания долгосрочных предприятий, включая юридические аспекты ведения бизнеса и использование нейросетей для увеличения продаж.

Среди приглашенных докладчиков — известные федеральные эксперты и действующие руководители регионального бизнеса:

- Эксперт по применению нейросетей в бизнесе Дмитрий Ледовских представит рекомендации по автоматизации продаж.

- Игорь Мальцев, эксперт по организации продаж, раскроет секреты стабильного роста доходов компании.

- Александр Бакеев, мастер-трекер, поделится опытом создания устойчивого бизнеса и воспитания преемников.

- Бизнесмен Александр Воронин затронет тему успешного запуска стартапов.

- Экс-мэр города Иркутск Виктор Кондрашов расскажет о выборе перспективных идей для успешного предпринимательства.

- Елена Борнер, основательница Академии бизнеса, поднимет вопросы базовых законов управления предприятием.

- Дизайнер Гомбо Зориктуев, специалист по созданию брендов, объяснит, как создавать современные бренды, отражающие время и ценности общества.

- Михаил Ковалёв, председатель Совета директоров компании «БВК Новый», коснется вопроса доверия и эффективности в цифровую эпоху.

- Опытный юрист Олег Кривозубов подробно остановится на вопросах юридической безопасности бизнеса и трендах 2025 года.

Организаторы форума подчеркнули, что состав спикеров был тщательно подобран, чтобы помочь бизнесу выйти на новый уровень дохода, а собственникам — на новый уровень развития.