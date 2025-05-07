Аэрофлот корректирует расписание: возврат средств и новые даты для отмененных рейсов

Из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов Центральной России с 6 мая, а также на прилёт и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево с 7 мая, авиакомпания вынуждена корректировать расписание, включая отмену ряда рейсов.

Для удобства пассажиров, рейсы которых отменены, авиакомпании Аэрофлот и «Россия» предлагают вынужденный возврат денежных средств. Если билет был приобретен на сайте или в офисах продаж Аэрофлота, возврат будет произведен автоматически, обычно в течение одного дня. Срок зачисления средств зависит от банка-эмитента. Пассажиры, купившие билеты через агентства, должны обратиться по месту приобретения для возврата.

Пассажиры, получившие возврат, могут в течение трех суток с момента отмены рейса приобрести билет на новую дату с сохранением класса обслуживания, тарифа и маршрута. Вылет по новому билету должен состояться в течение семи дней от даты отмененного рейса.

Отдельные категории пассажиров, такие как трансферные пассажиры, путешественники с субсидированными билетами и участники акции для ветеранов ВОВ, могут перебронировать перевозку на ближайшие доступные рейсы через офисы продаж, контакт-центр Аэрофлота или представителей авиакомпании в аэропорту.