Студенты Иркутска защитят дипломы в формате стартап-проектов

Будущие менеджеры и предприниматели, третьекурсники иркутских вузов, представили идеи будущих стартапов экспертам Сбера.

Байкальский банк уже третий год сотрудничает с университетами и помогает будущим предпринимателям выстроить социально-ответственный и экологичный бизнес.

Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Каждого участника ждут полезные советы и поддержка экспертов Сбера. Победители дополнительно приглашаются на стажировку в нашу команду. Мы готовы помогать студентам доводить проекты до финала учебного процесса, анализировать экономическую выгоду и снижать возможные риски новых бизнес-идей».

Роман Комиссаров, студент 3 курса декан Сибирско-американского факультета менеджмента БМБШ ИГУ:

«Это очень круто презентовать свои стартап-идеи перед настоящими профи бизнеса. Ты не только прокачиваешь свои знания и навыки в разработке стратегии и составлении плана действий, но и получаешь бесценные советы. Лично меня больше всего интересует получение качественной инфопомощи — консультаций и экспертиз. Особенно актуально это стало сейчас, поскольку наши проекты завязаны на ESG-тематике. Сбер один из первых в России внедрил в свою работу ESG-процессы и теперь помогает нам, студентам, освоить эти методы».

Всего студенты представили 14 бизнес-идей, среди которых центр для адаптации питомцев и комплексная зоогостиница, цифровые студии звукозаписи, коворкинги. Все проекты связаны с ESG-повесткой.