Лишь треть иркутян готова делиться биометрией — исследование SuperJob

Согласно данным исследования рекрутингового портала SuperJob, только каждый третий житель Иркутска соглашается сдавать биометрические данные, несмотря на широкое распространение предложений со стороны банков и государственных структур. Так, среди опрошенных жителей региона предложение пройти процедуру сдачи биометрии получили всего 22%, однако согласие дали лишь 28%.

Исследование показало различия между мужчинами и женщинами: мужчинам чаще делают такие предложения (25%), тогда как женщины сталкиваются с ними реже (19%). Мужчины примерно в полтора раза охотнее соглашаются на сбор биометрической информации. Больше всего запросов получают жители Иркутска возрастом от 35 до 45 лет и граждане с высоким уровнем дохода — свыше 100 тыс. руб., причем каждый четвёртый представитель данной категории подтверждает получение подобных обращений.Многие респонденты высказали опасения относительно безопасности хранения биометрических данных, подчеркивая отсутствие полной уверенности в их защите и сохранность личной информации. Опрос демонстрирует осторожность иркутян перед использованием новых технологий идентификации личности.