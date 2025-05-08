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«Праздничный трамвай» с артистами запустят в Иркутске в День Победы

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В День Победы по Иркутску будет курсировать открытая платформа «Праздничный трамвай». На нем будут ехать артисты, которые представят концертную программу, сообщает пресс-служба мэрии.

С песнями военных лет выступят вокалисты молодежно-патриотического клуба «Поколение» – сестры Ангелина и Ника Бухаровы и студенты Иркутского музыкального колледжа имени Ф. Шопена. Они исполнят всеми любимые композиции: «На поле танки грохотали», «Катюша», «Три танкиста», «Смуглянка», «Идет солдат по городу» и другие.

В 12:30 «Праздничный трамвай» выйдет из депо на улице Пискунова и отправится по маршруту № 2 до железнодорожного вокзала и обратно. Запланировано два рейса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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