«Бессмертный полк» пройдет по Иркутску 9 мая: как к нему присоединиться

Построение колонны в рамках акции «Бессмертный полк» начнется с 10:00 от памятника Якову Похабову по улице Нижняя Набережная и далее по Декабрьских Событий до Дома офицеров. Где присоединиться к акции, рассказали в пресс-службе мэрии.

Сделать это можно в четырех точках: возле Дома офицеров, от дома на Желябова, 22а, от угла дома на Халтурина, 15а, от здания на Декабрьских Событий, 7 со стороны Православной гимназии.

Организаторы обращают внимание, что на Халтурина входные группы будут организованы по обеим сторонам улицы. На указанных точках входа будет проводиться досмотр сотрудниками полиции. С собой нельзя проносить крупногабаритные предметы и грузы, пиротехнические изделия, воздушные шары, фонарики, термосы, жидкости в стеклянной и металлической таре, оружие.

В 12:00 «Бессмертный полк» стартует от памятника Похабову по улице Сухэ-Батора с поворотом на площадь графа Сперанского в Иркутске. Далее участники акции пройдут мимо трибун и распределятся на улицу Чкалова и на Ленина до пересечения с Российской.