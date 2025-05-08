Импортозамещенный МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский

Полностью импортозамещенный МС-21 совершил беспосадочный перелет из города Иркутска в Жуковский. Он длился порядка 6 часов. Теперь транспорт готовят к сертификационным испытаниям, сообщает пресс-служба Ростеха.

«Опытный образец среднемагистрального МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, прибыл из Иркутска на аэродром ЛИИ имени Громова «Раменское» для продолжения программы сертификационных полетов. Беспосадочный перелет прошел в штатном режиме, без замечаний», – пояснили в организации.

Это первый из двух лайнеров, которые будут задействованы в программе сертификационных полетов.

Импортозамещенный МС-21 получил российские двигатели ПД-14, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, в том числе, вычислители, коммутаторы, навигационные системы и радиосвязное оборудование, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем и другие компоненты.