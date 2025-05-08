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Вьетнамец пытался незаконно ввезти в Иркутск элитный алкоголь почти на 600 тысяч рублей

Житель Вьетнама пытался нелегально ввезти в Иркутск восемь бутылок дорогостоящего французского и итальянского вина общим объемом шесть литров. Стоимость алкогольного напитка оценивается в 562 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

«Нелегальный товар был обнаружен с помощью рентгена во время таможенного контроля на «зеленом» коридоре. Иностранный гражданин пояснил, что импортный алкоголь привез не для личного пользования. По договоренности, он должен был передать его в Иркутске третьим лицам», – сообщили в таможне

Экспертиза установила, что в бутылках находилось красное вино известных французских и итальянских марок премиум сегмента урожая 2017 и 2020 годов. Товар изъят. Возбуждены два дела об административных правонарушениях по фактам недекларирования товара  и несоблюдения запретов и ограничений.

Мужчине грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости предмета правонарушения с конфискацией.

Напомним, без уплаты пошлин можно ввезти до 3 литров алкоголя на каждого гражданина старше 18 лет. Алкоголь от 3 до 5 литров подлежит обязательному письменному декларированию и уплате таможенных пошлин в размере 10 евро за литр. Более 5 литров алкогольной продукции ввозить из-за рубежа запрещается.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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