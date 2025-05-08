Иркутянин лишился квартиры в центре города из-за долга по алиментам

Житель Иркутска накопил долг по алиментам перед детьми, в результате чего лишился недвижимости. Подробности сообщили в УФССП России по региону.

По данным ведомства, долг был равен 3,4 млн рублей: такую сумму мужчина не выплатил троим детям. В отношении иркутянина возбудили административное дело, назначив 60 часов обязательных работ.

Положенное время мужчина не отработал, а также не старался погасить долг, не трудоустраивался. Чтобы побудить его вернуть деньги, планировалось возбудить уголовное дело. Не желая становиться его фигурантом, сибиряк передал свою квартиру в центре города детям в счет погашения задолженности.