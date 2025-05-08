Иркутск вошел в топ-10 городов, где за год меньше всего подорожала аренда комнат

Аналитики изучили, как за год – с мая 2024 года по настоящее время – в различных городах России изменилась стоимость аренды комнат. Результаты исследования опубликовал федеральный портал «Мир квартир».

В 67 из 70 исследованных городов аренда комнат подорожала, подешевела – в трех: Севастополе – на 3,9%, Сочи – 3,3%, Якутске – 3,2%.

Меньше всего ставки поднялись в Сургуте – 1,3%, Мурманске – 2,4%, Иваново – 5,8%, Орле – 7,2%, Екатеринбурге – 7,3%, Вологде – 9,4%, Барнауле – 9,5%, Калуге – 11%, Волжском – 11,9%. В этот топ попал и Иркутск, где такие объекты стали стоить больше на 11,1%, в среднем – 13 тысяч рублей.

Выросла стоимость аренды больше всего в Курске – 84,4%, Владивостоке – 78,8%, Магнитогорске – 59,8%, Грозном – 58,1%, Кирове – 52,6%, Череповце – 51,9%, Саранске – 42,8%, Кургане – 42,8%, Чите – 38,9%, Москве – 36,5%.