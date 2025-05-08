Летнюю жару обещают жителям Иркутской области на выходные

В Иркутской области начались четырехдневные выходные. В этот период местных жителей ждет летняя жара, следует из данных регионального Гидрометцентра.

Сегодня прогнозируются переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +17,+22°, при облачной погоде +7,+12°.

9 мая ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди, в южных районах без осадков, ветер юго-западный, юго-восточный, в северных районах северо-западный 5−10 м/сс порывами 15−20 м/с, температура ночью составит +5,+10°, при прояснении 0,-5°, днем +20,+25°, местами +10,+15°.

Аналогичные показатели будут и в субботу, а в воскресение погода может испортиться: ожидают холодный фронт.