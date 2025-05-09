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Большинству иркутян нравятся длинные майские выходные

Аналитики провели исследование и узнали, сколько жителей Иркутска любят длинные майские выходные. Результаты исследования опубликовал SuperJob.

В этом году россияне отдыхают дважды по 4 дня: 1-4 и 8-11 мая. Большинство иркутян – 2 из 3 – одобряют длинные майские выходные, против – 9%, поскольку отдых сказывается на зарплате.

Женщины чаще мужчин радуются майским праздникам – 71% против 63% соответственно. Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 72%, а среди горожан старше 45 лет – только 63%.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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