Большинству иркутян нравятся длинные майские выходные

Аналитики провели исследование и узнали, сколько жителей Иркутска любят длинные майские выходные. Результаты исследования опубликовал SuperJob.

В этом году россияне отдыхают дважды по 4 дня: 1-4 и 8-11 мая. Большинство иркутян – 2 из 3 – одобряют длинные майские выходные, против – 9%, поскольку отдых сказывается на зарплате.

Женщины чаще мужчин радуются майским праздникам – 71% против 63% соответственно. Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 72%, а среди горожан старше 45 лет – только 63%.