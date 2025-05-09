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9 мая 2025: Бессмертный полк, парад, салют, план мероприятий
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Рекордные 87 тысяч человек присоединились к «Бессмертному полку» в Иркутске

Шествие «Бессмертный полк» состоялось в Иркутске в рамках празднования 80-й годовщины Великой Победы. В нем приняли участие рекордное количество человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

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<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Акцию в столице Приангарья поддержали 87 тысяч человек. Кроме того, колонны с портретами воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и бойцов специальной военной операции прошли по улицам семи муниципалитетов региона: Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске и в Нижнеудинском районе.

Акция прошла в офлайн-формате впервые с 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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