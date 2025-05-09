30 дачных участков уничтожил пожар в Братском районе

Возгорание произошло на территории садоводства «Восход» в Братском районе на 36-м км Тулунского тракта. О последствиях инцидента рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«В кооперативе загорелась трава. Из-за сильных порывов ветра и сухой растительности огонь быстро распространился. Выгорело 30 дачных участков. Пострадавших нет», – пояснил глава региона.

Пламя локализовали на 800 квадратных метрах. Открытое горение ликвидировано. Специалисты следят, чтобы огонь не перешел на лес, дежурят техника и спасатели.